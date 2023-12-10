Спасатели сняли шесть человек с верхних этажей горящего дома в Сыктывкаре

Очевидцы распространили кадры, на которых видно, как люди снаружи просят жильцов не прыгать из охваченного огнем здания.

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Спасатели эвакуировали шесть человек из горящего восьмиэтажного жилого дома в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщили в ГУ МЧС по республике Коми. Людей спустили в том числе по пожарным лестницам с 6 и 8 этажей. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Многоквартирный жилой дом №17 по улице Мира загорелся около 21.30 в воскресенье 10 декабря. Пожар начался на пятом этаже. Там горела квартира, сильный дым распространялся на верхние этажи. К 10 вечера горели наружные балконы с 5 по 8 этаж.

Очевидцы распространяют видео пожара в социальных сетях. На кадрах, в частности, видно, как люди снаружи просят жильцов не прыгать из охваченного огнем здания. Видно, что к этому времени к дому подъехала пожарная лестница. Жильцам дают совет дождаться помощи, намочить тряпку и дышать через нее.

Всего в одноподъездном доме 212 квартир. На месте работают 11 автоцистерн и две автолестницы, сообщили в МЧС. Всего привлечено 66 человека и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России - 25 человек и 13 единиц техники.