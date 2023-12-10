В Эстонии полиция перепутала флаги России и Словакии

В Таллине полиция пыталась отобрать у туристов шапки с флагом России, который в итоге оказался символикой Словакии.

© Фото: Monika Skolimowska dpa Globallookpress

В Таллине полиция пыталась отобрать у туристов шапки бело-сине-красного цвета, так как перепутала флаги России и Словакии. Об этом сообщает портал Delfi.

«Мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина. Поэтому с ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена», - говорится в сообщении.

Но при осмотре шапок полицейские выяснили, что на них изображен флаг Словакии, который так же, как и российский состоит из трех цветов - белого, синего и красного. Однако на словацком флаге еще имеется изображение герба страны.

Напомним, в апреле 2022 года эстонский парламент запретил использование «враждебной символики». В законе не называются конкретные символы, однако в полиции к ним отнесли флаги и гербы России и СССР, символ "Z" и советскую военную форму. За нарушение закона грозит штраф до 1,2 тысяч евро или арест для физических лиц и штраф до 32 тысяч евро для юридических лиц.