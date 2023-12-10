ВДВ при помощи БПЛА «Зала» уничтожили около 20 единиц техники на правобережье Днепра
На правом берегу Днепра расчеты беспилотников «Зала» подразделений ВДВ проводят воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии по вскрытым позициям украинских националистов. Их боевую работу показало Минобороны России.
В круглосуточном режиме расчеты беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» проводят воздушную разведку и отслеживают действия украинских подразделений на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Российские десантники регулярно обнаруживают укрытия живой силы противника, а также их командно-наблюдательные пункты. Бойцы вскрывают различные плавучие средства, станции связи, радиолокационные станции и позиции артиллерии украинских боевиков.
Координаты выявленных опорных пунктов, скопления техники и живой силы направляются на командный пункт, где при их помощи российские военные корректируют огонь ствольной и реактивной артиллерии.