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ВДВ при помощи БПЛА «Зала» уничтожили около 20 единиц техники на правобережье Днепра

05:30 10.12.2023
Корректируя огонь и применяя ударные беспилотники, российские военнослужащие за прошедшую неделю на правом берегу Днепра уничтожили и вывели из строя около 20 единиц различной боевой техники и значительное количество живой силы ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На правом берегу Днепра расчеты беспилотников «Зала» подразделений ВДВ проводят воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии по вскрытым позициям украинских националистов. Их боевую работу показало Минобороны России.

В круглосуточном режиме расчеты беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» проводят воздушную разведку и отслеживают действия украинских подразделений на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Российские десантники регулярно обнаруживают укрытия живой силы противника, а также их командно-наблюдательные пункты. Бойцы вскрывают различные плавучие средства, станции связи, радиолокационные станции и позиции артиллерии украинских боевиков.

Координаты выявленных опорных пунктов, скопления техники и живой силы направляются на командный пункт, где при их помощи российские военные корректируют огонь ствольной и реактивной артиллерии.

© Минобороны России

Вместе с тем, расчеты БПЛА «Зала» проводят объективный контроль поражения целей боевиков ВСУ и наводят барражирующие боеприпасы «Ланцет».

За прошедшую неделю благодаря корректировке огня и применению ударных беспилотников военнослужащие ВС РФ уничтожили и вывели из строя около 20 единиц различной боевой техники противника.

Вместе с этим, ликвидировано значительное количество живой силы противника на правобережье Днепра.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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