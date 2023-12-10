Армия ВДВ при помощи БПЛА «Зала» уничтожили около 20 единиц техники на правобережье Днепра Корректируя огонь и применяя ударные беспилотники, российские военнослужащие за прошедшую неделю на правом берегу Днепра уничтожили и вывели из строя около 20 единиц различной боевой техники и значительное количество живой силы ВСУ. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На правом берегу Днепра расчеты беспилотников «Зала» подразделений ВДВ проводят воздушную разведку и корректируют огонь артиллерии по вскрытым позициям украинских националистов. Их боевую работу показало Минобороны России. В круглосуточном режиме расчеты беспилотной авиации Воздушно-десантных войск группировки войск «Днепр» проводят воздушную разведку и отслеживают действия украинских подразделений на правом берегу Днепра в Херсонской области. Российские десантники регулярно обнаруживают укрытия живой силы противника, а также их командно-наблюдательные пункты. Бойцы вскрывают различные плавучие средства, станции связи, радиолокационные станции и позиции артиллерии украинских боевиков. Координаты выявленных опорных пунктов, скопления техники и живой силы направляются на командный пункт, где при их помощи российские военные корректируют огонь ствольной и реактивной артиллерии. © Минобороны России Вместе с тем, расчеты БПЛА «Зала» проводят объективный контроль поражения целей боевиков ВСУ и наводят барражирующие боеприпасы «Ланцет». За прошедшую неделю благодаря корректировке огня и применению ударных беспилотников военнослужащие ВС РФ уничтожили и вывели из строя около 20 единиц различной боевой техники противника. Вместе с этим, ликвидировано значительное количество живой силы противника на правобережье Днепра. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика