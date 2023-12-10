«Россия зовет»: азиатские и ближневосточные инвесторы идут на отечественный рынок

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Инвестиционный форум «Россия зовет» впервые за четырнадцать лет своей истории претерпел глобальные изменения. На первых этапах - еще в нулевых годах - российские бизнесмены строили диалог с западными партнерами, а выездные сессии форума проходили в США и Великобритании. Нынешняя геополитическая ситуация поменяла ориентиры предпринимателей на другую половину мира - на восток. Инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии - сами тянутся к России.

Иностранные бизнесмены выстроились в очередь на отечественном рынке. Борьба идет за пустые ниши, которые образовались после ухода западных компаний. Экономический демарш европейских и американских корпораций сыграл на руку инвесторам с Ближнего Востока и из Азии. В выигрыше оказался и Китай, как рассказывают сами бизнесмены из Поднебесной.

«Мы занимаемся торговлей с Россией. В Россию поставляем оборудование, технологии, машины и еще электронику, и сейчас будем закупать у России зерно и сельскохозяйственную продукцию и завозить в Китай», - рассказал бизнесмен из китая Ван Хайдун.

Альтернативу недоступным для России транспортным коридорам предложили страны Персидского залива. Москва и Оман выстроили собственную логистику доставки грузов в Африку. Теперь российские товары перевозят по югу - через Казахстан, Турцию, Арабские Эмираты, Оман и дальше на черный континент.

«Моя компания занимается логистикой, мы пытаемся исследовать возможность как мы можем построить более выгодные, эффективные экономические маршруты между южной Африкой ближним востоком и Россией, мы пытаемся понять, как нам бороться с вызовами нашего времени, и как мы можем продолжить торговые отношения между двумя нашими странами», - рассказал представитель логистического сектора Омана Мазин Аль Равахи.

Разговор о большом бизнесе в стенах Центра Международной Торговли Владимир Путин начинает с большой политики. Отталкиваясь от главной темы форума - «Жизнь без глобализации» - президент напоминает слова бывшего генсека ООН Кофи Аннана, которые Запад самоуверенно выдавал за аксиому: «выступать против глобализации - все равно, что опровергать закон всемирного тяготения».

«Такие люди, как Кофи Аннан, считали, что она должна пойти на благо всем, что все должны быть поставлены в равные условия. Ничего подобного на практике на самом деле не происходило. Эта одна страна, о которой сейчас было сказано, считала, что по-другому должна складываться модель глобализации. Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить. Как только появились конкуренты - хлоп, и свои собственные границы начали тут же, в одну секунду, по щелчку закрывать», - заявил Владимир Путин.

В погоне за прибылью и мировым финансовым господством заокеанские элиты во что бы то ни стало пытаются затормозить развитие других стран. Причем политику искусственного сдерживания экономического роста Вашингтон распространяет не только на идеологических врагов, но и на так называемых союзников. Их Запад эксплуатирует как ресурс и источник дохода, или вовсе воспринимает как колонию.

«Теперь здесь работает принцип "свой - чужой", как в военных самолетах, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем, а его активы, компании, предприятия можно заблокировать, отнять и даже ликвидировать в результате диверсий, как это было с "Северными потоками". Вот как сейчас выглядит конкурентная борьба в мире, основанном на правилах», - заявил президент РФ.

Президент добавляет: западная финансовая система устарела. Доллар и евро - дискредитированы. А российская практика расчетов в национальных валютах показала всему миру, что отказ от работы с европейскими и американскими банками или блокировка системы SWIFT лишь идет на пользу. Цифровизация экономик и развитие новых технологий суверенных государств в скором времени приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию запада.

«Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стук по столу, нашептывание на ухо, есть люди - лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами, а они вписываются в ту модель, которую мы предлагаем для развития. Мы доказали, что способны отвечать на самые сложные вызовы», - заявил российский лидер.

Устоять перед западным санкционным давлением России помогли накопленные резервы. И даже упреки недоброжелателей в том, что наша страна сидит на нефтяной игле - тоже ушли в историю.

«Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет, и особенно с 2014 года, после введения первых масштабных санкций против России», - отметил Владимир Путин.

При этом многие иностранные предприятия вопреки внешнему давлению западных чиновников продолжают налаживать контакты с российскими бизнес-кругами. Известные бренды и крупные промышленники снова выходят на наш рынок, но уже под другими названиями, и из России их никто не выгоняет.

Подробнее о чем говорил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет» смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».