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«Погиб как герой»: родные и близкие героя СВО Андрея Кондрашкина о его подвиге

Диана Сирази
Игнат Далакян
03:07 11.12.2023
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу представил полковника к званию Героя России посмертно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Полковник Андрей Кондрашкин с позывным «Дунай» на фронте с первых дней спецоперации - с врагом лицом к лицу. Свой позывной он получил благодаря быстроте действий - прославился своим умением застать врага врасплох. Эффект неожиданности, молниеносность - противник не успевал опомниться, как позиции ВСУ занимал уже спецназ ВДВ. Дунай командовал 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригадой, и бойцы называли его по-свойски - батяня.

«Когда называли командиров словом "батя", ну это пятерка с тремя плюсами наверное. И его так называли его подчиненные. И вот Андрей вместе с ними, все сразу вошел в обстановку. Опять же его вот этот уже мышление, оперативно-тактическое мышление, которое у него присутствовало, оно помогло ему сразу войти в обстановку», - рассказал заместитель командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин.

Бывший командир Андрея Кондрашкина, генерал-майор Нариман Тимергазин рассказывает - «Дунай» участвовал в самых сложных сражениях, и выходил из битвы победителем. На поле боя всегда - в первых рядах, сам осматривал позиции - лично оценивал ситуацию на месте, а не по докладам подчиненных. Так было и в день его гибели.

«Погиб Андрей как настоящий герой и погиб в строю. Ночью с командиром батальона своего, одного из батальонов, пошел на передний край, проверил всю обстановку, лично изучил. И уже когда возвращались, когда возвращались непосредственно на ППУ свое, по ним отработал дрон, было так называемое первое попадание гранатой. Его начали вытаскивать, вытаскивали, но вторая граната была крайней», - рассказал Тимергазин.

Андрей Кондрашкин погиб в сентябре этого года под Артемовском. Ему было 44 года. За свою жизнь он прошел несколько горячих точек - участник контртеррористических операций в Чечне и в Сирии. Гвардии полковник, награжден орденом Мужества, орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. В ноябре Министр обороны Сергей Шойгу представил полковника к званию Героя России посмертно.

«Вот если краткой фразой сказать, кто был Андрей - это ПТУР, выстрелил и забыл. Сам достанет, дойдет до цели, выполнит задачу», - сказал сенатор Совета Федерации от Псковской области, заместитель командующего воздушно-десантными войсками РФ по воздушно-десантной подготовке Алексей Наумец.

Семья для Андрея была это вообще все. Он жил, служил, все ради семьи. Жена, дети всегда у него на первом месте.

Семья - крепкий тыл военного. Жена Дина поддерживала во всем. На службе - строгий, но справедливый командир, дома - заботливый отец и муж. Дина не скрывает - в статного военного влюбилась в первый же день встречи - когда он пригласил ее на дискотеке на медленный танец.

«Я знала, что Андрей может все, и была в этом уверена. Мне всегда с ним было надежно, спокойно. Знаете, так как я рано за Андрея замуж вышла, в 19 лет, вот мое становление как женщины, как жены и матери, у меня происходило рядом с ним. И самое главное - Андрей меня научил достойно жить», - рассказала вдова Андрея Кондрашкина.

У офицера осталось две дочки, младшая - Маша еще учится в школе, старшая Даша - фотомодель. Вспоминая последнюю встречу перед боевой командировкой отца, она не может сдержать слез. Но быстро берет себя в руки, потому что папа так учил - быть сильной. Он и сам был таким - никогда не жаловался.

«Он всегда с таким, с поднятым настроением всегда уезжал, всегда говорил что и вы меня с улыбкой провожайте, мне от этого проще. Я когда на него равняюсь, мне кажется, что я вообще могу все. Потому что ну вот через что это не каждому дано пройти и не каждому дано это пройти так достойно. Мне кажется, что как бы я не могу теперь упасть в грязь лицом и как-то его подвести», - дочь Андрея Кондрашкина Дарья.

Не подвести своего учителя обещают и юнармейцы, у которых Андрей Кондрашкин вел уроки мужества. После выпуска он постоянно приезжал в родной поселок Первомайский - навестить учителей, пообщаться со школьниками - рассказать о службе, да просто поговорить по душам. После одного из таких разговоров понял, что школе нужен кадетский класс и взял на себя всю организацию.

Подробнее о жизни, подвигах и характере Андрей Кондрашкина смотрите с сюжете Дианы Сирази для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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