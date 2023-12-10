Матч чемпионата Испании по футболу остановили из-за смерти болельщика на трибунах

Матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу был остановлен из-за смерти одного из болельщиков на трибунах.

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В Испании приостановили матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Гранада» и «Атлетик» из Бильбао из-за смерти болельщика на трибунах. Об этом сообщил генеральный директор «Гранады» Альфредо Гарсиа Амадо.

«Фанату оказывали нашу медицинскую помощь. Также рядом с ним оказались двое коллег, которые обычно работают в медслужбах клуба. У него произошла остановка сердца, и, к сожалению, его не смогли реанимировать. Мы можем только крепко обнять семью. Это несчастье», - цитирует AS слова гендиректора «Гранады».

Напомним, матч должен был состояться в субботу вечером 9 декабря. Он начался, но не закончился - на 17-й минуты при счете 1:0 в пользу «Атлетика», у болельщика «Гранады» остановилось сердце. В воскресенье матч тоже не стали доигрывать. Дата продолжения встречи будет определена позже.

«Атлетик» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 28 очками, «Гранада» - на 19-й строчке.