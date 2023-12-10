Американский производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха

Американская компания Vista Outdoor, которая производит боеприпасы, предупредила о глобальном дефиците пороха в мире и, как следствие, росте цен на него.

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Цены на боеприпасы вырастут из-за ожидающегося дефицита пороха в мире. Такой прогноз дала владеющая брендами огнестрельного оружия компания Vista Outdoor.

Представители компании отметили беспрецедентный спрос и глобальный дефицит пороха, что не может не отразиться на ценах продуктов компании.

«Таким образом, они существенно повысили наши цены», - цитирует «360» сообщение компании.

Среди тех, кто сообщил о росте цен, бренды Remington, Alliant Powder, CCI, Federal, SEVI-Shot и Speer. Ожидается, что в ближайшее время компании представят новые расценки.

В Vista Outdoor не назвали события, которые привели к повышенному спросу, однако издание Newsweek указало на два конфликта - украинский и палестино-израильский.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль констатировал дефицит боеприпасов во всем мире. Он призвал производить их на Украине. По данным FT, Киев уже принимал попытки по финансированию «военно-оборонного комплекса», но нехватка пороха помешала наладить быстрое производство снарядов.