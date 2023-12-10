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Отца устроившей стрельбу в школе Брянска школьницы отправили в СИЗО

Игнат Далакян
17:10 10.12.2023
Отец школьницы был обвинен в небрежном хранении огнестрельного оружия, а также в доведении несовершеннолетнего до самоубийства.
Отца устроившей стрельбу в школе Брянска школьницы отправили в СИЗО
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Отца ученицы 8-го класса, которая устроила стрельбу в гимназии №5 Брянска, арестовали. Такое решение вынес Советский районный суд города.

Суд обвинил отца школьницы в небрежном хранении огнестрельного оружия, которое повлекло смерть двух лиц, а также доведении до самоубийства в отношении несовершеннолетнего.

Как передает «360», по версии следствия, мужчина допустил небрежное хранение своего охотничьего ружья, из-за чего его дочь смогла взять ружье, из которого потом открыла огонь по своим одноклассникам.

Также уточняется, что следователи установили, что отец школьницы жестоко с ней обращался, были систематические унижения и угрозы. По этим сведениям мужчине инкриминировали преступление по статье о доведении до самоубийства.

Отмечается, что отец школьницы пробудет в СИЗО до 7 февраля 2024 года. Постановление об аресте обвиняемого в законную силу пока не вступило.

Напомним, что в минувший четверг в брянской гимназии №5 произошла трагедия. Школьница 8-ого класса принесла с собой на урок ружье своего отца и открыла огонь по одноклассникам. В результате происшествия были ранены пять подростков и погибли двое, включая саму стрелявшую.

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