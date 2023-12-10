В Египте начались выборы президента

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Египет открыл избирательные участки на всеобщих выборах президента, они открылись во всех провинциях страны и будут работать с 10 по 12 декабря включительно.

Национальный избирком Египта организовал работу 9376 избирательных участков, всего в голосовании имеет право принять порядка 67 миллионов египтян. За процессом выборов будет наблюдать 14 международных организации, а также утверждено 220 наблюдателей. Результаты первого тура голосования судьи объявят 18 декабря после подсчета голосов.

Конкуренцию действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси, выдвинутомау от партии «Мустакбаль ватан», составляют Хазем Омар (лидер «Республиканской народной партии», Абдель Санад Ямама (лидер либеральной партии «Вафд») и председатель «Египетской социал-демократической партии» Фарид Захран. О своем намерении баллотироваться на третий срок ас-Сиси сообщил в начале октября этого года.

Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году. В 2018 году он был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ас-Сиси возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет. Таким образом, в случае победы на нынешних выборах он будет находиться на посту президента до 2030 года.