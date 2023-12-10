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Под Клещеевкой артиллеристы атаковали опорники боевиков ВСУ

05:00 10.12.2023
Для продвижения штурмовых подразделений артиллеристы ведут зачистку населенного пункта. По их словам, ВСУ цепляются за Клещевку, пытаясь укрываться в подвалах и полуразрушенных домах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Южно-Донецком направлении зоны спецоперации под Клещеевкой расчеты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-С» атаковали опорные пункты украинских боевиков.

​Артиллеристы группировки войск «Восток» из Приморья рассказали, что оставшаяся пехота ВСУ пытается укрываться подвалах и полуразрушенных домах, стремясь удержаться в Клещеевке. Российские бойцы в шутку говорят, что «насыпали боевикам семечек полный кулек».

Перед тем, как штурмовые подразделения мотострелков начнут проводить зачистку населенного пункта, артиллеристы отрабатывают по опорным пунктам националистов.

Благодаря огневой поддержке артиллерии, штурмовики группировки «Восток» продолжают продвигаться на Артемовском направлении в зоне проведения СВО.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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