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Облава на волков: в Республике Коми столкнулись с нашествием хищников

Надежда Котормус
Ирина Елагина
21:41 20.01.2023
Стаи голодных волков стали настоящим бедствием для жителей Республики Коми: хищники перешли в наступление на беззащитных домашних животных. Охотники готовят ответный удар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Республике Коми стаи волков атакуют дворовых псов. Чтобы спасти собак от растерзания хищников, местные жители отказываются от содержания животных в будках и на цепи и спешно строят укрепленные вольеры. За противостоянием волкам наблюдала Надежда Котормус.

«Это молодой волк, этого года, он небольшой», - говорит охотник и показывает шкуру убитого хищника.

Но главная цель охотников сейчас - особи куда крупнее и опаснее. Как те, что попали в поле зрения одной из камер наблюдения на частном доме. Пара волков нападает на сторожевого пса. Собака на привязи ограничена в маневре и становится легкой добычей. После расправы от нее остаются только кости. И это лишь один из эпизодов нынешнего нашествия, которое по масштабам сравнивают с волчьим вторжением десятилетней давности.

«Тогда было за три дня отловлено более 10 волков. Охотники тогда собирались и неоценимую помощь нам тогда оказал житель не Усть-Кулума. Это волчатник с большим опытом работы. Он готов сюда опять приехать, но специфика его работы в том, что он работает по снегу. Снега в этом году немного, он говорит – дайте мне еще немного времени, снега добавится, я приеду и обязательно вам помогу», - рассказал Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района.

Такие специалисты сейчас нарасхват по всему региону - волки терроризируют жителей не только Усть-Кулума. Власти готовятся по-настоящему к большой облаве. За голову «серого» Республика платит 20 тысяч рублей, еще 10 тысяч готова добавить местная администрация. Операция по поимке – процесс долгий, трудоемкий. Охотники работают в группе по 5-8 человек, тщательно изучают маршруты и готовят ловушку.

«Такими вот сигнальными лентами делаем обкладки, и уже после этого есть загонщики, которые идут по волчьему следу, выводят на стрелков, которые расставлены на расстоянии метров до пятидесяти», - пояснил Василий Плехов, охотник.

Пока «волчатники» готовят наступление, местные жители уходят в оборону - строят вольеры для своих собак.

«Хотя у соседей, что с той, что с той стороны собак уже унесли, а наша собака живет в вольере ночами, и волки до нее не дотягиваются, можно сказать», - поделилась опытом Светлана Мамонтова, жительница села Усть-Кулом.

Именно домашние животные для оголодавшего хищника куда более легкая добыча, чем осторожные лесные звери. Особенно зимой. Точного числа волков, которые сейчас без страха по ночам заходят в деревни и села Республики установить не представляется возможным.

Теперь остается только ждать эффекта от готовящейся облавы: они всегда результативны. Волк - хищник умный, стая запоминает опасные районы и потом еще долго не возвращается в такие места.

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