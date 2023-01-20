Макрон пожелал быть готовым вести масштабные операции с НАТО

Президент Франции объявил о готовящейся реформе вооруженных сил, цель которой получить армию, готовую к масштабным операциям.

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к армии на авиабазе Мон-де-Марсан на юго-западе страны и объявил о предстоящей реформе вооруженных сил. Детали речи французского президента сообщил французский общественный международный телеканал France 24.

«У Франции есть и будет армия, готовая к вызовам века. Нация должна трансформировать свои вооруженные силы, чтобы быть готовой к более жестоким и многочисленным войнам», - подчеркнул Макрон.

Французский лидер сообщил, что в течение предстоящих шести лет армия получит 413 миллиардов евро, это почти на треть больше, чем расходы на оборонное ведомство в предыдущем бюджете.

Увеличение финансирования нужд армии связано, по словам Макрона, с «обеспечением нашей свободы, нашей безопасности, нашего процветания и нашего места в мире». Макрон назвал армейский бюджет на 2024-2030 годы программой «трансформации» по адаптации вооруженных сил к возможностям конфликтов высокой интенсивности.