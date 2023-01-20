Российские саперы разминировали свыше 32 тысяч га территории ДНР и ЛНР с начала СВО

Проверено более 2,8 тысячи зданий и уничтожено свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов.

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С начала спецоперации наши саперы разминировали более 32 тысяч гектаров территории Донецкой и Луганской народных республик, рассказал «Красной звезде» начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

За все это время российские специалисты обследовали более 2,8 тысячи зданий и 280 километров дорог, а также обнаружили и обезвредили свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов.

Ставицкий отметил, что к работам привлечены отряды разминирования Международного противоминного центра. Он добавил, что за проявленные мужество и отвагу государственными наградами отмечены более 1,6 тысячи военнослужащих инженерных войск.

Кроме того, за время спецоперации на Украине наши специалисты возвели 2 000 километров оборонительных рубежей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов