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Российские саперы разминировали свыше 32 тысяч га территории ДНР и ЛНР с начала СВО

16:28 20.01.2023
Проверено более 2,8 тысячи зданий и уничтожено свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов.
Российские саперы разминировали свыше 32 тысяч га территории ДНР и ЛНР с начала СВО
© Фото: Минобороны России
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С начала спецоперации наши саперы разминировали более 32 тысяч гектаров территории Донецкой и Луганской народных республик, рассказал «Красной звезде» начальник инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий.

За все это время российские специалисты обследовали более 2,8 тысячи зданий и 280 километров дорог, а также обнаружили и обезвредили свыше 975 тысяч взрывоопасных предметов.

Ставицкий отметил, что к работам привлечены отряды разминирования Международного противоминного центра. Он добавил, что за проявленные мужество и отвагу государственными наградами отмечены более 1,6 тысячи военнослужащих инженерных войск.

Кроме того, за время спецоперации на Украине наши специалисты возвели 2 000 километров оборонительных рубежей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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