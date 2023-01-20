Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти

В то утро в 2018 году в Кремле бывшая футболистка была одной из приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

© Фото: Пресс-служба президента РФ

Фотографии с изображением президента России Владимира Путина иногда способны спасти жизнь человеку. Одной такой историей поделилась спортсменка - экс-футболистка «Арсенала» и сборной Англии, эксперт Би-би-си Алекс Скотт.

Она поделилась своими воспоминаниями о лете 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Скотт рассказала, что в один из дней ей угрожала смертельная опасность, исходящая от таксиста. Но свою жизнь ей удалось спасти благодаря фотографиям с изображением Владимира Путина.

В один из моментов поездки таксист сказал спортсменке, что таких девушек, как она, он убивает. В своих мемуарах, частично опубликованных изданием talkSPORT, Скотт пишет, что в попытке спасти себе жизнь она вспомнила: в то утро она присутствовала на встрече с российским президентом.

«Путин! Я была с Путиным в то утро! "Ты не можешь убить меня, - сказала я. - Завтра я должна встретиться с Путиным". Он начал смеяться: "Никто не встречается с Путиным"», - приводит текст ее мемуаров издание.

Спортсменка пишет, что в начавшихся переговорах с таксистом решающими оказались фотографии. Она стала искать в Сети попавшие в прессу фотографии с утренней встречи в Кремле с Владимиром Путиным.

Далее она сообщает, что водитель такси прекратил свои угрозы и доставил ее в пункт назначения. В то утро в Кремле экс-футболистка была одной из приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также с главой России в то утро встречались президент ФИФА Джанни Инфантино, экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд, бывший игрок команды Германии Лотар Маттеус и другие спортсмены.