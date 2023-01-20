В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти

Дарина Криц
12:00 20.01.2023
В то утро в 2018 году в Кремле бывшая футболистка была одной из приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Фотографии с изображением президента России Владимира Путина иногда способны спасти жизнь человеку. Одной такой историей поделилась спортсменка - экс-футболистка «Арсенала» и сборной Англии, эксперт Би-би-си Алекс Скотт.

Она поделилась своими воспоминаниями о лете 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Скотт рассказала, что в один из дней ей угрожала смертельная опасность, исходящая от таксиста. Но свою жизнь ей удалось спасти благодаря фотографиям с изображением Владимира Путина.

В один из моментов поездки таксист сказал спортсменке, что таких девушек, как она, он убивает. В своих мемуарах, частично опубликованных изданием talkSPORT, Скотт пишет, что в попытке спасти себе жизнь она вспомнила: в то утро она присутствовала на встрече с российским президентом.

«Путин! Я была с Путиным в то утро! "Ты не можешь убить меня, - сказала я. - Завтра я должна встретиться с Путиным". Он начал смеяться: "Никто не встречается с Путиным"», - приводит текст ее мемуаров издание. 

Спортсменка пишет, что в начавшихся переговорах с таксистом решающими оказались фотографии. Она стала искать в Сети попавшие в прессу фотографии с утренней встречи в Кремле с Владимиром Путиным.

Далее она сообщает, что водитель такси прекратил свои угрозы и доставил ее в пункт назначения. В то утро в Кремле экс-футболистка была одной из приглашенных на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Также с главой России в то утро встречались президент ФИФА Джанни Инфантино, экс-футболист сборной Англии Рио Фердинанд, бывший игрок команды Германии Лотар Маттеус и другие спортсмены.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:40 В стране и мире
В МИД РФ заявили о скрытном спонсорстве ИГИЛ* со стороны США
10:27 В стране и мире
Суд признал геноцидом зверства нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
08:47 В стране и мире
Марочко сообщил, что украинские боевики потеряли ранеными около 1,5 тысячи человек за четыре дня
03:01 Армия
Видео
Российские саперы ЗВО подорвали грунт для разминирования участка в зоне СВО
01:05 В стране и мире
В ООН пройдет заседание о войне Киева против жителей Донбасса
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.