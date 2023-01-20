В ДНР сообщили об очередном обстреле Донецка со стороны боевиков

Под атакой боевиков оказались Кировский и Куйбышевский районы города.

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Украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк. Отмечается, что атаке подверглись Кировский и Куйбышевский районы города. Националисты выпустили по Донецку три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.38 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 мм», - уточнили в ведомстве.

Ранее два человека погибли в результате обстрела Волновахи украинскими националистами. Под прицелом боевиков оказалась улица Октябрьская. Погибли мужчина и женщина.