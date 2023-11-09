В стране и мире МВД Абхазии опровергло информацию о проникновении диверсантов в республику Игнат Далакян Ранее местные охотники заметили семерых вооруженных людей возле села Азанта. © Фото: Томас Тхайцук, РИА Новости Читайте нас на: Министерство внутренних дел Абхазии не подтвердило информацию о проникновении диверсантов на территорию республики. «Информация о проникновении диверсантов на территорию Абхазии на данный момент не подтвердилась», - цитирует Sputnik Абхазия МВД региона. Ранее появилась информация, что министр внутренних дел региона Роберт Киут сообщил о том, что силовые структуры ведут поиск вооруженных людей в Гулрыпшском районе. Подступы к Сухуму были перекрыты, после того, как местные охотники заметили семерых людей с оружием в руках около села Азанта. Экспертное мнение и аналитика