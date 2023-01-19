Армия Российские десантники на Крещение окунулись в освященную воду Азовского моря Протоиерей Владимир освятил воду Азовского моря и поздравил присутствующих с праздником. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие ВДВ, находящиеся в зоне спецоперации, по-особенному отпраздновали праздник Крещения Господня. Они совершили омовение в воде Азовского моря вместо привычной купели, вырубленной во льду. Клирик Новокаховской епархии протоиерей Владимир прочитал молебен, освятил воду и поздравил бойцов с Крещением. «В праздник Крещения все-таки самое главное - это обратить взор на внутреннего себя, чтобы мы стали чище, добрее, светлее. Чтобы и сами внутри радовались, и эту радость другим давали», - рассказал он. Ранее начались Крещенские купания у Главного храма ВС РФ. Чтобы избежать очередей, для омовения подготовили 14 купелей. Искупаться и набрать освященную воду можно будет до конца дня 19 января. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика