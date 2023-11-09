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Сооснователь Apple Возняк попал в госпиталь из-за инсульта

Никита Черненко
05:21 09.11.2023
Близкие соучредителя компании сказали, что сейчас его состояние стабильное.
Сооснователь Apple Возняк попал в госпиталь из-за инсульта
© Фото: Thomas Banneyer dpa Globallookpress
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Сооснователь компании Apple Стив Возняк был госпитализирован после перенесенного ишемического инсульта в больницу Мехико, где должен был выступать на бизнес-форуме. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на издание El Sol De Mexico.

Возняк попал в больницу в 15:00 по местному времени, где ему сделали экстренное МРТ. Сейчас близкие бизнесмена заявляют, что состояние Возняка стабильно и его здоровью ничто не угрожает. Пока неизвестно, останется ли соучредитель технологического гиганта в Мехико или уедет лечиться в США.

«Организаторы мероприятия объявили, что выступление Возняк отменено "по медицинским показаниям"», - передало RT.

Ранее Стив Возняк подписывался под открытым письмом, составленным IT-экспертами со всего мира, включая бизнесмена Илона Маска. В нем эксперты призывали приостановить разработки в области искусственного интеллекта по крайней мере на полгода с целью «не дать искусственному интеллекту захватить человечество».

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