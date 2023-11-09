Кемеровские ученые вживили в сердце овечки протез для борьбы с аортальным стенозом

Это значит, что он доказал свою эффективность и на операционном столе его начнут вживлять и людям.

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В сердце овечек ученые кемеровского Научного института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний вживили протезы, которые дарят надежду тысячам пациентов с аортальным стенозом. Речь идет о малоинвазивной, а значит щадящей имплантации.

«На сегодняшний день на рынке российской федерации такие протезы очень дорогостоящие и представлены на 90% импортными медицинскими изделиями. Создание российского клапана сердца с малоинвазивным способом имплантации это крайне актуальная на сегодняшний день задача», - рассказал заведующий лабораторией новых биоматериалов НИИ КПССЗ Андрей Овчаренко.

Аортальный стеноз не лечится медикаментами, может привести к инвалидности и даже летальному исходу. Хирургическое вмешательство - единственный выход. Задача российских ученых сделать технологию протезирования доступной.

Конструкция из медицинской стали со специальной электро-химической полировкой уже доказала свою эффективность. Еще одна новинка института - биодеградируемая заживляющая мембрана. Чтобы оценить ее эффективность, пришлось снова отправить на стол к хирургам парнокопытных.

«Точно такая же операционная. Все как у людей - наркоз, разрез, разрез на сердце, имплантация мембраны зашиваем. Далее наблюдаем через три месяца - профилактирует ли наша мембрана, в данном случае - спайки», - рассказала заведующая отделом экспериментальной медицины НИИ КПССЗ Юлия Кудрявцева.

Почему в качестве подопытных выбрали именно овец, какой уровень биосовместимости у импланта и когда этот проект будут реализовывать в клинической практике, смотрите в сюжете.