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В Магадане показали, как поднимают со дна затонувший корабль «Галич»

Павел Кольцов
Алина Луговая
22:34 09.11.2023
В Магадане поднимают со дна Охотского моря затонувший ради экологии. В рамках нацпроекта «Генеральная уборка» это уже седьмое судно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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За четверть века на дне Охотского моря рыболовный корабль «Галич» практически слился с подводным пейзажем. На изъеденном ржавчиной корпусе толстый слой ила и заросли водорослей. Водолазы обследуют затонувшее судно на глубине десяти метров. Из воды сейнер будут доставать словно добычу на рыбалке.

Затонувшее судно на тросах подтянут к берегу сантиметр за сантиметром и извлекут примерно через неделю. «Галич» станет уже седьмым и последним затонувшим кораблем поднятым в бухте Нагаева в этом сезоне. Шестым стал такой же как «Галич» сейнер «Кряжестый». Оба судна ушли на дно в конце 90х. На берегу «Кряжестый» уже режут на металлолом.

«Мусора много, мусор надо утилизировать, потому что это все попадает в море. Металлические предметы, фундамент - ничего страшного для экологии. А если это пенопласт, еще что-то, то утилизировать надо», - рассказал резчик по металлу Сергей Штин.

Когда это возможно, в ход идет строительная техника. Экскаватор разбирает корпус на крупные фрагменты. Которые затем разрезаются и отправляются на переплавку. От носа до кормы утилизируются все узлы и материалы.

О том, какую громадину планируют убрать в следующем сезоне, как изменится магаданский рыбный порт и почему некоторые объекты оставят нетронутыми, смотрите в сюжете.

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