В южной части Израиля объявили воздушную тревогу

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На юге Израиля в районе городе Эйлат, который расположен на побережье Красного моря недалеко от границ с Египтом и Иорданией, звучат сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщает ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали в районе города Эйлат, южная часть Израиля», - говорится в сообщении.

Ранее наш корреспондент сообщал, что основная активность сейчас происходит в южной части Израиля и в самом секторе Газа. В Тель-Авиве же спокойно, работают магазины и кафе. Только на улицах начали появляться «окровавленные» мишки с завязанными глазами и фото тех, кто оказался в плену у ХАМАС, в том числе детей.

По данным Financial Times, сегодня главы ЦРУ и Моссада обсуждали возможность трехдневной паузы в конфликте с целью освобождения взятых ХАМАС заложников.