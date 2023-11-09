МО РФ сообщило об уничтожении в воздухе украинской ракеты «Нептун» у Крыма
Неприятельская ракета была перехвачена дежурными средствами противовоздушной обороны.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщает об уничтожении в воздухе противокорабельной ракеты «Нептун».
Ракетная атака была пресечена в 17.40 по московскому времени, ракету обнаружили и сбили дежурные средства противовоздушной обороны.
Уточняется, что ракета была уничтожена над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.