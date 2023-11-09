С начала года на контрактную службу было принято около 410 тысяч человек

По словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в добровольцах на контракт не наблюдается оттока - напротив, количество желающих растет.

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что с начала года на контрактную службу в ВС РФ было принято около 410 тысяч человек. Он сказал это в ходе совещания при посещении полигона Алабино.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в ходе набора на контракт не наблюдается оттока - напротив, число желающих только растет. При этом работа по привлечению контрактников будет продолжена и в 2024 году.

Медведев отметил, что неприятель при этом посылает на передовую кого попало, что приводит врага к высоким потерям.

Также он сообщил, что производство вооружений и военной техники в России выросло кратно и враг не может с этим не считаться.

Ранее истощение сил ВСУ и рост деморализации противника констатировал и министр обороны России Сергей Шойгу.