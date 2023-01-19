В МО РФ сообщили о занятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении

На данном направлении уничтожено более 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа, добавили в МО РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военные заняли более выгодные рубежи в ходе наступления на Южно-Донецком направлении, заявил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери вооруженных формирований Украины на данном направлении в живой силе и военной технике. По его словам, неприятель потерял более 30 своих бойцов, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Также Конашенков отчитался об уничтожении 155-мм самоходных артиллерийских установок CAESAR французского производства, американской буксируемой гаубицы М777 и другой военной техники противника в ходе наступления на Донецком направлении.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине также говорится об уничтожении украинского штурмовика Су-25.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов