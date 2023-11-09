В МО РФ сообщили об уничтожении украинского самолета МиГ-29
Вражеский истребитель был сбит в районе населенного пункта Коптево на территории ДНР.
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29.
«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве также сообщили о перехвате за сутки семи снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS. Помимо этого, российские военные сбили 38 украинских беспилотников.