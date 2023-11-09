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Уральские суворовцы написали письма бойцам, находящимся в зоне спецоперации

13:56 09.11.2023
Конверты с письмами в ближайшее время направят в подразделения, выполняющие специальные задачи.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища написали письма со словами поддержки российским бойцам, находящимся в зоне военной операции по защите Донбасса. Акция называется «Пишу тебе, Герой!».

Письма доставят на передовую, где конверты передадут адресатам. Суворовцы поблагодарили участников спецоперации за мужество, героизм и доблесть. В письмах молодые люди рассказали, что равняются на бойцов ВС РФ, и отметили, что в перспективе планируют стать военнослужащими.

Суворовцы сложили письма в виде фронтовых треугольников. Конверты в ближайшее время направят в подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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