Уральские суворовцы написали письма бойцам, находящимся в зоне спецоперации

Конверты с письмами в ближайшее время направят в подразделения, выполняющие специальные задачи.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища написали письма со словами поддержки российским бойцам, находящимся в зоне военной операции по защите Донбасса. Акция называется «Пишу тебе, Герой!».

Письма доставят на передовую, где конверты передадут адресатам. Суворовцы поблагодарили участников спецоперации за мужество, героизм и доблесть. В письмах молодые люди рассказали, что равняются на бойцов ВС РФ, и отметили, что в перспективе планируют стать военнослужащими.

Суворовцы сложили письма в виде фронтовых треугольников. Конверты в ближайшее время направят в подразделения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.