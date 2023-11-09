МО РФ показало кадры боевых вылетов МиГ-31 в зоне спецоперации
Экипажи российских истребителей-перехватчиков прикрывают войска и объекты от атаки с воздуха.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало боевую работу истребителей-перехватчиков МиГ-31 ВКС РФ в зоне специальной военной операции.
Уточняется, что экипажи этих самолетов патрулируют в заданном командованием районе.
В ходе боевых вылетов летный состав прикрывает войска и объекты от воздушных ударов, а также от авиаразведчиков неприятеля.
В случае обнаружения воздушных целей экипажи МиГ-31 выполняют пуски ракет для уничтожения неприятеля.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.