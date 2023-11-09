Политолог Шатилов назвал Зеленского и Залужного марионетками, которые не могут конфликтовать
Возможный конфликт Зеленского и Залужного - это выдумка западных политтехнологов, чтобы ввести в заблуждение российское общество. Об этом политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов рассказал «Звезде».
«Мне кажется, эта возня является политтехнологической провокацией, направленной на усыпление бдительности российского руководства, российского общества», - отметил эксперт.
Шатилов пояснил, что конфликт внутри украинского руководства невозможен, так как они марионетки в руках одного кукловода.
«Существенных конфликтов быть не может, потому что никто из украинских политиков не обладает политической субъектностью, а марионетки не могут конфликтовать между собой без воли хозяина», - заявил политолог.
При этом Шатилов не исключает, что между Зеленским и Залужным есть противоречия, но «пока хозяин не даст санкции на какие-то действия, это буря в стакане воды».
Как известно, западные СМИ давно муссируют тему раскола между Зеленским и Залужным, но даже в самом Киеве возможность раскола отрицают. Так, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что «в военно-политическом руководстве единая позиция - победить в этой войне».