Политолог Шатилов назвал Зеленского и Залужного марионетками, которые не могут конфликтовать

Ученый считает, что муссирование темы конфликта Зеленского и Залужного - это политтехнологическая уловка.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Globallookpress

Возможный конфликт Зеленского и Залужного - это выдумка западных политтехнологов, чтобы ввести в заблуждение российское общество. Об этом политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов рассказал «Звезде».

«Мне кажется, эта возня является политтехнологической провокацией, направленной на усыпление бдительности российского руководства, российского общества», - отметил эксперт.

Шатилов пояснил, что конфликт внутри украинского руководства невозможен, так как они марионетки в руках одного кукловода.

«Существенных конфликтов быть не может, потому что никто из украинских политиков не обладает политической субъектностью, а марионетки не могут конфликтовать между собой без воли хозяина», - заявил политолог.

При этом Шатилов не исключает, что между Зеленским и Залужным есть противоречия, но «пока хозяин не даст санкции на какие-то действия, это буря в стакане воды».

Как известно, западные СМИ давно муссируют тему раскола между Зеленским и Залужным, но даже в самом Киеве возможность раскола отрицают. Так, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что «в военно-политическом руководстве единая позиция - победить в этой войне».