Особняк 1914 года сгорел в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону сгорел доходный дом Николая Парамонова. Особняк 1914 года год назад был признан объектом культурного наследия, что спасло здание от сноса.



МЧС России сообщило, что загорелись третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

На месте происшествия работает 61 пожарный, к тушению привлечено 20 единиц техники.



Согласно сообщению МЧС РФ, на данный момент пожар локализован на площади 600 «квадратов». Погибших и пострадавших нет.