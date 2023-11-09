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В возрасте 40 лет скончался замглавы Роскосмоса Овчинников

Ирина Елагина
10:38 09.11.2023
По информации экс-руководителя Роскосмоса Рогозина, Овчинников тяжело болел.
В возрасте 40 лет скончался замглавы Роскосмоса Овчинников
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В возрасте 40 лет ушел из жизни заместитель гендиректора Роскосмоса Максим Овчинников. Он курировал в корпорации блок экономики и корпоративного управления. По информации экс-главы Роскосмоса, сенатора от Запорожской области Дмитрия Рогозина, Овчинников тяжело болел, что могло стать причиной смерти в столь молодом возрасте.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», - написал Рогозин в Telegram.

Рогозин отметил высокие деловые качества Овчинникова. После магистратуры экономического факультета МГУ он прекрасно зарекомендовал себя в Федеральной антимонопольной службе, а затем успешно на протяжении шести лет работал в Роскосмосе.

«Он решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - подчеркнул Рогозин.

Овчинников умер 9 ноября 2023 года, 11 сентября ему исполнилось 40 лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными-исследователями космической сферы заявил о продолжении отечественной лунной программы с запуском нового лунохода в 2027 году.

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