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Ветераны и участники СВО посмотрели Парад Памяти на главной площади Самары

Игнат Далакян
Андрей Ларионов
09:54 08.11.2023
По главной площади Самары прошли 100 парадных расчетов и около 40 единиц исторической техники.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Как и 82 года назад, на центральной площади Самары, которая в 1941-м называлась Куйбышевом и имела статус запасной столицы СССР, выстроены парадные расчеты. Но сегодня участники смотра выполняют почетную миссию - они проходят торжественным маршем в память о тех, кто отсюда отправлялся прямо на фронт. Курсанты военно-учебных центров и участники патриотических организаций. Военная техника, представленная на параде, участвовала в марше в 1941-м, а часть пеших расчетов - в форме времен Великой Отечественной войны.

«Не знаю, но для меня это до слез, сейчас буду своих встречать, потому что мои дети здесь участвуют, это по-советски хорошо, это надо обязательно делать. Дети обязательно увидят это, поймут, как это происходит», - сказал участник СВО с позывным Макар.

Главный парад 7 ноября 1941 года состоялся на Красной площади. Подготовка проходила в условиях строгой секретности, никто до последнего не знал, когда состоится шествие. Во время парада шли ожесточенные бои, поэтому пришлось в последний момент перенести его на 8 часов утра и поднять в небо 500 истребителей.

В день воинской славы здесь воссозданы боевые порядки военной техники. С главной площади страны солдаты Красной армии сразу уходили на фронт. Решение Сталина провести парад на Красной площади 7 ноября стало полной неожиданностью как для его окружения, так и для войск Гитлера, который надеялся провести свой «победный марш».

Сто парадных расчетов и около 40 единиц исторической техники прошли по главной площади Самары. 82 года назад по ней, как и по Красной площади, прошел военный парад 7 ноября. Сегодняшнее шествие - Парад Памяти. Посмотреть его приехали ветераны и участники специальной военной операции.

Советские танки, артиллерийские орудия, мотоциклы и даже самолеты - каждая деталь воссоздает в точности моменты парада 1941 года. Реконструкция же показывает московские дома того времени, медицинские приборы, с помощью которых были спасены тысячи жизней раненых солдат.

По традиции не только Красная площадь, но и Большой театр принимает торжества по случаю годовщины легендарного парада. Там собрались ветераны Великой Отечественной войны, специальной военной операции и представители патриотических организаций. Все еще раз увидели хронику тех лет и выслушали бесценные истории фронтовиков.

«Я был демобилизован в костылях, в жестком корсете, и вообще, хоть мне тогда было 19 лет, когда стал инвалидом. Врачи мне говорили, знаешь, что, может быть, вы когда-нибудь бросите костыли, а может, и нет, и я их не послушал, я решил сам собой заняться. И в результате тяжелейшего труда, занятия зарядкой по четыре-пять часов я достиг того, что бросил костыли», - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин.

Теперь не только историческая хроника, но и реконструкция великого парада напоминает молодому поколению о стойкости солдат в тот ноябрьский день. Такие памятные мероприятия помогают людям не забывать о тех страшных событиях, которые коснулись каждого.

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