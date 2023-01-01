Новогоднее обещание Байдена «делать дела» рассмешило американцев

Пользователи Twitter обратили внимание на преклонный возраст президента США Джо Байдена и посоветовали ему уйти из политики.

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Американцы высмеяли новогоднее обращение президента США Джо Байдена, в котором он пообещал продолжить политическую карьеру.

«Готов делать дела в 2023 году», - написал американский лидер в официальном Twitter-аккаунте, сопроводив публикацию фотографией, на которой он поднимается по ступеням Белого дома.

Оптимизм действующего президента несколько насторожил одних и откровенно рассмешил других пользователей. В своих комментариях они предложили ему хорошо подумать и обратить внимание на проблемы в США, которые обострились с его приходим к власти.

«Ваша жена знает, что вы на улице?; «Бьюсь об заклад, вы идете не в ту сторону; «Например, подать заявление об отставке, чтобы мы, граждане, действительно могли уважать вас хотя бы за одну вещь?; «Пожалуйста, не делайте еще хуже!», - иронизировали пользователи Twitter.

А накануне свое чувство юмора демонстрировал уже сам 46-ой президент Соединенных Штатов. На вопрос журналистов о предстоящих выборах в 2024 году он ответил, что ничего об этом не знает. Напоследок Байден выразил надежду на то, что 2024 год должен стать «хорошим годом».