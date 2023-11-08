Актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров умер в возрасте 86 лет

В популярной картине он сыграл уголовника по кличке «Митяй», также он снимался в фильмах «Два капитана» и «Совсем пропащий»

© Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)

Российский режиссер и актер, сыгравший в «Джентльменах удачи», Анатолий Яббаров скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает RT.

Причина смерти неизвестна.

В «Джентльменах удачи» Яббаров сыграл уголовника Митяя. Также он снимался в фильмах «Два капитана» и «Совсем пропащий». С 1996 до 2019 года актер состоял в труппе Государственного театра киноактера, где поставил несколько спектаклей. Среди них был «Щелкунчик и мышиный король» по одноименной сказке Гофмана.

За заслуги в развитии культуры и искусства Анатолий Яббаров был награжден Орденом Дружбы. Также ему присуждено звание Заслуженного артиста РФ.