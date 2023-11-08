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Вооружение бронепоезда «Енисей» показали в зоне СВО

Валентин Гвоздев
22:54 08.11.2023
Больше 300 километров поврежденных участков на Донбассе восстановили железнодорожные войска Центрального военного округа за все время СВО.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Маршруты и график движения бронепоезда «Енисей» держатся в секрете. Донбасс изрезан сетью железных дорог вдоль и поперек - используемые ранее для транспортировки угля и металлов, сейчас они тоже не простаивают. Железнодорожные войска ЦВО доставляют по ним важнейшие грузы в интересах группировки войск «Центр».

Основная задача бронепоезда «Енисей» - сопровождение военных эшелонов. Помимо средств радиоэлектронной борьбы, предотвращающих дистанционный подрыв фугасов и мин, поезд имеет и собственное вооружение. Например, установку ЗУ-23, со скорострельностью 2000 выстрелов в минуту. Она эффективна как против воздушных целей на высоте до полутора километров, так и против легкобронированной техники на дистанции до двух километров.

Пока свое вооружение «Енисей» применял лишь на полигонах, где личный состав регулярно оттачивает навыки ведения огня, как по наземным, так и по воздушным целям. Кроме зенитных установок, на специальных платформах располагаются боевые машины пехоты, способные вести огонь, как в движении, в составе поезда, так и как самостоятельные боевые единицы покинув платформы. Кроме этого, имеются минометные расчеты, стрелковая группа и расчеты АГС.

Техническая разведка - неотъемлемая часть каждого рейса. Операторы БПЛА пристально следят за всем, что происходит на пути следования поезда, от состояния полотна, до признаков работы вражеской ДРГ.

«Для того, чтобы летать с поезда, навык должен быть наработан. Очень сложно, мешают ЛЭП-провода», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Артек».

Еще одной важнейшей функцией спецпоезда является восстановление железнодорожного полотна. Все от повреждения, от обстрела до умышленной диверсии,личный состав готов восстановить в самые кратчайшие сроки.

Железнодорожные войска ЦВО в зоне специальной военной операции занимаются технической разведкой, разминируют железнодорожные пути. За время СВО восстановлено более 300-т километров поврежденных участков.

Экипаж поезда сопроводил 124 эшелона с военными грузами, расчистил от неразорвавшихся боеприпасов свыше трех тысяч километров путей. Кроме того железнодорожники наводят переправы и расчищают завалы.

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