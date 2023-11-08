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В Новосибирском ВВКУ первыми в РФ начали профподготовку операторов FPV-дронов

Надежда Котормус
Марина Крижановская
22:46 08.11.2023
На курсах подготовки операторов FPV-дронов слушатели учатся не только управлять дронами, но и собирать их и обслуживать на месте, в полевых условиях.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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То, что еще недавно было развлечением для подростков, сегодня одна из профессий будущего, в том числе для Вооруженных сил, и нужны эти военные специалисты уже сейчас. Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище первым в стране начало подготовку операторов FPV-дронов на специально организованных курсах. Учат будущих инструкторов для других военных вузов.

На переподготовку Илья прилетел из Петербурга, будет передавать знания курсантам Михайловской военной артиллерийской академии.

«В учебном процессе собирали свой первый дрон. Нам дали, скажем так, составные части, мы собрали. Когда он заработал, было очень приятно, что своими руками собрал и он заработал, полетел», - рассказал слушатель курсов Илья.

Сборка, прошивка, ремонт. Учебная программа выстроена так, чтобы инструктор не просто виртуозно управлял машиной, но и понимал, как ее собирать и обслуживать. На месте в полевых условиях оператор должен быть готов провести десятки операций.

Один из слушателей в рабочем процессе пояснил, что происходит скручивание пропеллеров, припой моторов, настройка камеры.

«Там стоит матрица внутри, нам нужно ее подкорректировать под определенный угол, зафиксировать. Припой конденсатора, чтобы у нас напряжение скапливалось», - добавил он.

Для оператора, как для пилота, важны часы налета, только с ними приходит профессионализм. Сорок часов на симуляторе - и лишь затем в руки учащегося попадает настоящий боевой дрон.

«Ноу-хау программы - готовят как в автошколе. Действия обучаемого тщательно контролирует инструктор, он готов в любой момент перехватить управление на себя, а, значит, избежать опасных ситуаций, а самое главное, сберечь материальную базу», - сообщила корреспондент Надежда Котормус.

Скорость FPV-дрона может достигать 300 километров в час. Взрывное устройство увеличивает нагрузку на мотор и винты, а, значит, меняется инерция и радиус разворота. Понять, как именно, можно только опытным путем.

«Отдельный блок обучения посвящен работе FPV-дронов в ходе штурмовых действий, и здесь оператору нужно демонстрировать особую точность», - показала корреспондент.

В основу курса ложится реальный, а, главное, передовой опыт, полученный преподавателями, в том числе в ходе специальной военной операции.

Подробнее о нестандартных частотах, на которых могут летать эти дроны и о том, кто получит доступ к информации, преподаваемой на курсах подготовки операторов FPV-дронов, - смотрите в репортаже Надежды Котормус.

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