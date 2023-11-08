Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум бригадам

В тексте соответствующих президентских указов говорится, что почетные наименования присвоены бригадам за массовые героизм и отвагу, а также за стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

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