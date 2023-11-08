Путин присвоил почетные наименования гвардейских двум бригадам
Гвардейскими стали 297-я зенитная ракетная бригада, а также 16-я отдельная бригада РХБЗ.
© Фото: Gavriil Grigorov,Kremlin Pool, Globallookpress
Президент РФ Владимир Путин присвоил двум бригадам Вооруженных сил России почетные наименования гвардейских.
Одной их этих бригад стала 297-я зенитная ракетная, а второй - 16-я отдельная Хинганская бригада РХБЗ.
В тексте соответствующих президентских указов говорится, что почетные наименования присвоены бригадам за массовые героизм и отвагу, а также за стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.