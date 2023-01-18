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Бывший игрок NHL Кузнецов поддержал отказавшегося от акции с использованием символики ЛГБТ Проворова

Игнат Далакян
18:25 18.01.2023
Кузнецов отметил мужество Ивана Проворова, а также похвалил команду и тренера «Филадельфии», которые не стали принуждать россиянина к участию в чуждой ему акции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Бывший игрок NHL Максим Кузнецов поддержал российского игрока «Филадельфии» Ивана Проворова, который бойкотировал разминку перед матчем с «Анахаймом» из-за клубной одежды с символикой ЛГБТ. Экс-игрок Национальной хоккейной лиги в беседе со «Звездой» поделился своим мнением относительно позиции защитника «Филадельфии».

Кузнецов отметил, что во времена, когда он играл, в спорте были совсем другие общественные мероприятия, такие, как, например, помощь больным и пострадавшим.

«Клуб молодец, что он его к этому не принуждал. Это выбор Ивана», - сообщил бывший игрок NHL.

Он также отметил, что такие вещи бесследно не проходят. Как сказал хоккеист, возможно, простые граждане и болельщики будут выражать свои недовольства относительно поступка Ивана Проворова.

«Спорт должен быть спортом, пропагандой здорового образа жизни, а не каких-то там проявлений BLM, ЛГБТ и т. д., и т. п. На самом деле человек волен в своем выборе, он может делать все, что он хочет, тем более в свободной стране. Единственное, что, наверное, личная жизнь на то она и личная, чтобы ее держать в себе, а не ходить и кричать: "Я такой-то, давайте жить, как я живу!"», - заключил спортсмен.

Спортсмен похвалил команду и тренера, не принуждавших Ивана принять участие в чуждой ему акции, и отметил мужество соотечественника.

Россиянин Иван Проворов, который является защитником американского хоккейного клуба «Филадельфия» не стал участвовать в предматчевой раскатке перед игрой из-за использования на ней формы с символикой в поддержку нетрадиционных ценностей. Хоккеист заявил, что православная религия не позволяет ему поддерживать подобные убеждения, и попросил уважать его выбор. Главный тренер американского клуба Джон Торторелла с пониманием отнесся к решению Проворова и не стал принуждать спортсмена к участию в мероприятии, однако нашлись и недовольные - в соцсетях начались голосования «за» и «против».

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