В стране и мире Народная артистка РФ Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника Игнат Далакян В сообщении билетного оператора уточняется, что в спектакле будет произведена замена артистки. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Об этом говорится на сайте регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру». «С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки», - говорится в сообщении. В заявлении также отмечается, что другие артисты спектакля продолжат свое участие в туре. Экспертное мнение и аналитика