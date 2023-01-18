Народная артистка РФ Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника
В сообщении билетного оператора уточняется, что в спектакле будет произведена замена артистки.
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Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. Об этом говорится на сайте регионального отделения билетного оператора «Кассир.ру».
«С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника. Спектакль состоится, тур не отменяется, но будет проведена замена артистки», - говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что другие артисты спектакля продолжат свое участие в туре.