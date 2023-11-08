МО РФ: поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ

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Минобороны России сообщило о поражении объединенного командного пункта 10-го армейского корпуса ВСУ.

«В районе населенного пункта Вольноандреевка Запорожской области поражен объединенный командный пункт 10-го армейского корпуса ВСУ», - говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении радиолокационной станции украинского ЗРК С-300. Это произошло в районе Арциза в Одесской области. Между тем, в районе Серебрянки в ДНР поражены пункты управления двух украинских бригад.

В Минобороны сообщили и об успехах российских сил ПВО. За сутки противник лишился пяти самолетов. Российские военные сбили один украинский истребитель Су-27, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, перехвачены 11 снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS и две корректируемые авиабомбы JDAM. Также сбит 31 украинский беспилотник.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.