Путин заявил, что некоторые иностранные заказчики оборонной продукции РФ не спешат расплачиваться

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Ряд иностранных заказчиков продукции, произведенной предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ, не рассчитывается за нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн «Алмаз-Антей».

«Некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются», - сказал глава государства.

Президент также пообещал поддерживать отечественные предприятия ОПК. Путин заявил, что в нынешней ситуации внешний рынок ушел на второй план и указал на необходимость обеспечения потребностей российской армии.

Кроме того, президент заявил, что Россия нацелена на прекращение боевых действий. По его словам, спецоперация на Украине проводится в том числе с этой целью.

Сегодня председатель российского правительства Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению ВС РФ распорядился направить в войска все недостающие средства не позднее февраля.