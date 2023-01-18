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Жертвами взрыва на нефтяном танкере в Таиланде стали 8 человек, еще 128 ранены

Ирина Елагина
15:43 18.01.2023
Тайским пожарным пришлось применять пену, чтобы потушить пламя на танкере, который перевозил большое количество нефти.
Жертвами взрыва на нефтяном танкере в Таиланде стали 8 человек, еще 128 ранены
© Фото: Пожарная станция города Самут Сонгкхрам
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Спасательные службы Таиланда сообщили новые сведения о количестве погибших и пострадавших в результате взрыва на танкере Smooth Sea 22 на верфи Руаммитр 17 января. Как передает местное издание Thaiger со ссылкой на заявление полиции, при взрыве и пожаре погибли восемь человек, 128 пострадали.

«Дайверы из фонда Dhammarasamimaneerat больше не занимаются поиском тел», - сообщает тайский новостной портал.

Причины происшествия пока не известны. Полицейские смогли допросить четырех пострадавших для выяснения обстоятельств трагедии, но подробности расследования не разглашаются. По сообщениям СМИ, взрыв прогремел такой силы, что его слышали на расстоянии 10 километров, взрывной волной разбило стеклянные окна близлежащих домов.

Тайские пожарные столкнулись с трудностями при тушении пламени, так как танкер использовался для перевозки нефти, и им пришлось использовать кроме воды большие объемы специальной пены.

Издание уточнило также, что рядом с одним из погибших нашли его собаку породы питбуль.

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