В МО РФ сообщили об уничтожении пяти украинских самолетов за сутки
Неприятель лишился одного истребителя Су-27, двух истребителей МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25.
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Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских самолетов за сутки. Все они стали добычей расчетов противовоздушной обороны.
Уточняется, что украинский истребитель Су-27 был сбит в районе Каменки в небе ДНР.
Два истребителя противника МиГ-29 нашли свой конец в районе населенного пункта Каменка в ДНР и города Кривой Рог в Днепропетровской области.
Еще два штурмовика Су-25 подверглись уничтожению в районах Павлограда (Днепропетровская область) и Токаревки (Херсонская область).
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.