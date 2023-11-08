В стране и мире В МО РФ сообщили об уничтожении пяти украинских самолетов за сутки Неприятель лишился одного истребителя Су-27, двух истребителей МиГ-29 и двух штурмовиков Су-25. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении пяти украинских самолетов за сутки. Все они стали добычей расчетов противовоздушной обороны. Уточняется, что украинский истребитель Су-27 был сбит в районе Каменки в небе ДНР. Два истребителя противника МиГ-29 нашли свой конец в районе населенного пункта Каменка в ДНР и города Кривой Рог в Днепропетровской области. Еще два штурмовика Су-25 подверглись уничтожению в районах Павлограда (Днепропетровская область) и Токаревки (Херсонская область). Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика