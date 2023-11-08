В стране и мире Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы в Гамбурге Игнат Далакян На место происшествия прибыли патрульные машины со всего города. © Фото: Bodo Marks, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на западе Гамбурга. Об этом сообщает газета Bild. «По имеющимся данным, один из преступников угрожал черным пистолетом. В школу ворвался спецназ», - отметило издание. Газета сообщает, что вооруженными людьми, которые забаррикадировались в школе Гамбурга, оказались два ученика, которые угрожали учителю. Сообщается, что происшествие произошло в районе Бланкенезе на Фрамштрассе. Экспертное мнение и аналитика