Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы в Гамбурге
На место происшествия прибыли патрульные машины со всего города.
© Фото: Bodo Marks, dpa, Globallookpress
Двое вооруженных людей забаррикадировались в классе школы на западе Гамбурга. Об этом сообщает газета Bild.
«По имеющимся данным, один из преступников угрожал черным пистолетом. В школу ворвался спецназ», - отметило издание.
Газета сообщает, что вооруженными людьми, которые забаррикадировались в школе Гамбурга, оказались два ученика, которые угрожали учителю.
Сообщается, что происшествие произошло в районе Бланкенезе на Фрамштрассе.