«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название

Председатель Совфеда отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила его сотрудников за работу.

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» свое полное название.

При этом спикер Совфеда отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу.

«Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное», - сказала Матвиенко.

Председатель Совета Федерации РФ предложила «осовременить» и укоротить полное название ведомства, которое звучит как

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

Ранее Валентина Матвиенко заявляла, что слаженная работа ветвей власти важна для обороны и безопасности России. Председатель Совета Федерации России отметила важную роль консолидации российского общества.