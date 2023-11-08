«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» свое полное название.
При этом спикер Совфеда отметила, что Роспотребнадзор является важнейшей службой, и поблагодарила сотрудников ведомства и его руководство за проделанную работу.
«Анна Юрьевна, только название надо поменять, не выговорить даже нам, сенаторам, сбиваешься. Какое-то совковое немножко уже название, несовременное», - сказала Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ предложила «осовременить» и укоротить полное название ведомства, которое звучит как
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».
Ранее Валентина Матвиенко заявляла, что слаженная работа ветвей власти важна для обороны и безопасности России. Председатель Совета Федерации России отметила важную роль консолидации российского общества.