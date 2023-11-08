Армия В Подмосковье установили памятник Герою России протоиерею Михаилу Васильеву В ноябре прошлого года протоиерей Михаил Васильев погиб, выполняя свой пастырский долг в зоне проведения специальной военной операции. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Памятник-бюст протоиерею Михаилу Васильеву открыли в подмосковной Власихе, где находится храм при штабе Ракетных войск стратегического назначения. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В церемонии принял участие командующий РВСН Сергей Каракаев. На открытии памятника также присутствовали представители командования РВСН, депутат Госдумы восьмого созыва Владимир Шаманов, родные и близкие протоиерея. Васильев погиб 6 ноября прошлого года в зоне военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. Святейший патриарх Кирилл наградил Васильева орденом Славы и чести I степени посмертно. Ранее он был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Автором памятника выступил скульптор Салават Щербаков. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика