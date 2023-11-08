Невестка Раисы Максимовой рассказала, что артистка пятый или шестой раз за год попадает в больницу

Невестка артистки рассказала, что при падении гемоглобина актрисе необходимо каждый раз делать переливание крови.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press

Актриса МХТ имени Чехова, народная артистка России Раиса Максимова пятый или шестой раз за год попадает в больницу, ей делают переливание крови. Об этом сообщила в беседе со «Звездой» ее невестка Елена Шойко.

«Раисе Викторовне 94 года. С учетом возраста уже не работает костный мозг. Все время падает гемоглобин. Когда он падает, ее надо госпитализировать и делать переливание крови», - рассказала Шойко.

Невестка актрисы объяснила, что эта проблема по-другому никак не решается. Шойко отметила, что такие процедуры по переливанию крови потребуются артистке до конца жизни.