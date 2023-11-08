«Мечами Победы» наградили города воинской славы Мариуполь и Мелитополь

Клинки из высоколегированной стали, украшенные драгметаллами и гравировкой, изготовлены на Урале для городов воинской славы, отличившихся в годы Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мариуполь и Мелитополь стали обладателями «Мечей Победы» - клинков из уникальной серии Златоустовской оружейной компании, которыми награждаются в России города воинской славы. Торжественная церемония вручения наградного оружия состоялась в Совете Федерации с участием спикера Валентины Матвиенко.

«Вручение мечей - это дань уважения героям городов, которые и сегодня сражаются за свою землю и независимость», - отметила Матвиенко.

Как известно, «Мечи Победы» куют вручную на Урале из высоколегированной стали. Это особое, наградное оружие, для музейного хранения. Вес клинка с ножнами - около 5 кг.

На лезвии выгравирована цитата великого князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны украшают орден Победы и изображения Ильи Муромца, Александра Невского, Петра Первого, Суворова, Нахимова, Жукова и Сталина.

Особая серия клинков была запущена в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для вручения городам воинской славы. Этот почетный статус в ноябре 2022 года получили Мариуполь и Мелитополь по указу президента РФ Владимира Путина.