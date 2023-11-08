В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Мечами Победы» наградили города воинской славы Мариуполь и Мелитополь

Ирина Елагина
11:42 08.11.2023
Клинки из высоколегированной стали, украшенные драгметаллами и гравировкой, изготовлены на Урале для городов воинской славы, отличившихся в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Мариуполь и Мелитополь стали обладателями «Мечей Победы» - клинков из уникальной серии Златоустовской оружейной компании, которыми награждаются в России города воинской славы. Торжественная церемония вручения наградного оружия состоялась в Совете Федерации с участием спикера Валентины Матвиенко.

«Вручение мечей - это дань уважения героям городов, которые и сегодня сражаются за свою землю и независимость», - отметила Матвиенко.

Как известно, «Мечи Победы» куют вручную на Урале из высоколегированной стали. Это особое, наградное оружие, для музейного хранения. Вес клинка с ножнами - около 5 кг.

На лезвии выгравирована цитата великого князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны украшают орден Победы и изображения Ильи Муромца, Александра Невского, Петра Первого, Суворова, Нахимова, Жукова и Сталина.

Особая серия клинков была запущена в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне для вручения городам воинской славы. Этот почетный статус в ноябре 2022 года получили Мариуполь и Мелитополь по указу президента РФ Владимира Путина.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:56 Армия
Видео
Чжан Юся на встрече с Шойгу: отношения РФ и КНР находятся на самом высоком уровне
11:47 В стране и мире
Видео
Невестка Раисы Максимовой рассказала, что артистка пятый или шестой раз за год попадает в больницу
11:16 В стране и мире
Бывший начальник управления НМ ЛНР Михаил Филипоненко погиб при взрыве автомобиля
10:37 В стране и мире
В Москве задержали подозреваемого в попытке оказать давление на журналиста Коца
10:06 В стране и мире
Патрушев назвал слабостью ВСУ атаки на Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.