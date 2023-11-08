Участники спецоперации пообщались по телемосту с родными из Приамурья

Общение военнослужащих с членами их семей было организовано посредством защищенной видеоконференцсвязи из пункта постоянной бригады управления ВВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), находящиеся в зоне военной операции по защите Донбасса, смогли пообщаться в режиме видеосвязи со своими родными и близкими из Приамурья. Видеозапись телемоста, организованного в Белогорске, опубликовало Министерство обороны РФ.

На кадрах показано помещение, где военнослужащие разговаривают с семьями. Российские бойцы очень рады видеть родных, а те в свою очередь выражают им теплые слова поддержки. Защищенная видеоконференцсвязь организована из пункта постоянной бригады управления ВВО.

В Минобороны отметили, что телемосты проводятся в соединениях и воинских частях ВВО на регулярной основе. Подобные телемосты позволяют нашим военнослужащим поддержать боевой дух и проинформировать семьи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.