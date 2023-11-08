В Москве задержали подозреваемого в попытке оказать давление на журналиста Коца

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В Москве задержали мужчину, который подозревается в попытке оказать давление и помешать профессиональной деятельности известного российского журналиста Александра Коца. Уголовное дело о воспрепятствовании работе сотрудника СМИ возбудили в столичном подразделении СКР.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СКР по г. Москве, фигурант уголовного дела узнал домашний адрес журналиста и 7 ноября на лестничной площадке «попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста».

Какой именно материал журналиста стал причиной недовольства и чего добивался подозреваемый, не уточняется.

Напомним, что Коц - известный в России журналист, специализирующийся на военной тематике, неоднократно бывал в горячих точках, среди его наград - медаль «За отвагу», которой он был удостоен за освещение грузино-южноосетинского конфликта.