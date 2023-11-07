В России начали внедрять новую сельхозкультуру

По словам ученных, в Московской области уже запущен и работает опытный завод.

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Ученые Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) внедряют в сельское хозяйство Российской Федерации новую экзотическую культуру - мискантус. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Как передает РИА Новости, по словам специалистов, сейчас в России формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. В Подмосковье уже запущен и работает опытный завод, в Новосибирской области определена площадка, а в Калининградской области достигнута договоренность о созданиии завода.

По данным ИЦиГ СО РАН, в среднем до четырех тонн целлюлозы можно получать с одного гектара плантации мискантуса. Далее его можно использовать как сырье в различных отраслях промышленности. Получение такого же количества целлюлозы из древесины обойдется дороже, а также технологически сложнее, как объясняют ученые.

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